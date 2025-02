Formiche.net - Chi è Alexander Alden, il candidato capo Europa della diplomazia Usa

Leggi su Formiche.net

, già membroprima amministrazione Trump con incarichi al dipartimento di Stato, al Pentagono e al Consiglio per la sicurezza nazionale, è il favorito per entrare nel team di Marco Rubio diventando il prossimo assistente segretario di Stato per l’, un ruolo che supervisiona migliaia di dipendenti in decine di sedi diplomatiche ine ha un budget operativo annuale di circa 300 milioni di dollari. A rivelarlo è Politico.Nella prima amministrazione Trump,è stato assistente segretario di Stato facente funzioni al Bureau of Conflict and Stabilization Operations; vice assistente segretario al Bureau of Europe and Eurasian Affairs, occupandosi del rafforzamento delle relazioni tra Stati Uniti e Unione europea e del contrasto all’influenza cinese nella regione; senior director per le tecnologie emergenti e come director per la politica e la strategia di difesa al Consiglio per la sicurezza nazionale; assistente speciale per le politiche del segretario alla Difesa.