Lapresse.it - Chernobyl, drone sulla centrale nucleare: il reattore 4 prende fuoco

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) Nella notte unrusso ha colpito la copertura delquattro delladi, danneggiando la struttura e innescando un incendio, in un attacco che l’Ucraina ha attribuito alla Russia. Il Cremlino ha negato le accuse di Kiev. Secondo l’AIEA, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica delle Nazioni Unite, i livelli di radiazioni nell’impianto chiuso nella regione di Kiev – sito del più grave incidentedel mondo – non sono aumentati, e l’attacco non ha violato il guscio di contenimento interno dell’impianto.