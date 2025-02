Ilrestodelcarlino.it - Cheatham è sempre una garanzia. Faried domina poi passa al judo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Jaylen BARFORD (23 minuti, 1/1 da 2, 1/2 da 3, 2 rimbalzi, 1 persa, 1 assist, 5 punti) Non riesce mai a entrare in partita, non ha alcun guizzo, ed è meno volitivo del solito anche in difesa, serataccia da dimenticare. Voto 5 Cassius WINSTON (24 minuti, 5/13 da 2, 4/5 da 3, 3/5 ai liberi, 2 rimbalzi, 4 perse, 2 recuperate, 4 assist, 25 punti) Viaggia a corrente alternata, tra ottimi sprazzi, parecchia confusione, errori evitabili. Nel finale prova a rimettere in carreggiata i suoi, ma è troppo tardi. Voto 6.5 Mouhamed FAYE (21 minuti, 4/7 da 2, 0/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 perse, 5 stoppate, 8 punti) Fin quasi a fine match gioca una gara delle sue: solida e con un un discreto lavoro sotto i tabelloni. Ma negli ultimi minuti, quelli decisivi, Niang lo sovrasta, proprio quando l’espulsione dilo mette al centro dell’azione.