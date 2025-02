Ilnapolista.it - Che vitaccia che fa Simeone per non essere accusato di nepotismo: con Giuliano manco si salutano, quasi (El Paìs)

Cheche faper nondi: consi(El)“Nessun genitore sensato manderebbe il proprio figlio al muro, a una crudele esibizione, a causa della mancanza di talento naturale” scrive El. “Non lo farebbe il padre di Aureliano Buendía, tanto meno Diego Pablo. Ma non sempre le cose vanno così”. Il quotidiano spagnolo parla dei, padre e figlio (no, non Giovanni, l’altro:).è “un attaccante deciso e altruista. Un atleta senza sospetti”.“All’inizio non dev’stato facile scendere in campo e dimostrare a ogni azione di avere un posto nella squadra di tuo padre, un idolo del club. All’inizio di ogni ballo si sentiva un mormorio, come disse Jordi Cruyff parlando dei suoi primi passi al Barcellona con Johan, padre di una nuova generazione di tifosi del Barcellona.