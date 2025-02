Che figuraccia Sanremo 2025 Carlo Conti davanti a Simon Le Bon e succede l’incredibile

Leggi su Caffeinamagazine.it

Uno dei momenti più belli diè arrivato grazie ai Duran Duran, che nella serata del 13 febbraio hanno infiammato l’Ariston con un medley delle loro canzoni più celebri. 40 anni dopo essere stata al Festival, all’epoca condotto da Pippo Baudo, la band ha anche cantato il meraviglioso brano Wild Boys. Ma in diretta c’è pure stata una gaffe clamorosa.I telespettatori se ne sono subito accorti che qualcosa non andasse, poi la notizia ha cominciato a girare in rete e dunque susi è abbattuto questo imprevisto. Proprio quando i Duran Duran stavano terminando la loro performance,si è avvicinato aLe Bon ed è nato un dialogo finito con un errore incredibile.Leggi anche: “Stando il casino”., è il caos totale a fine puntata, gaffe sui Duran Duran: cosa si è sentitoMentrestava avendo questa conversazione con il cantante dei Duran Duran, il traduttore scelto daha fatto una gaffe.