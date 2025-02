Ilrestodelcarlino.it - Challenge Cup, strapazzati i turchi. La Lube è con un piede in finale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

CucineCivitanova 3SK Ankara 0 CUCINE: Chinenyeze 5, Loeppky 17, Boninfante 1, Lagumdzija 13, Podrascanin 8, Bottolo 10, Balaso (L), Gargiulo, Nikolov, Poriya 1, Orduna, Dirlic. N.E. Bisotto e Tenorio. All. Medei. SK ANKARA: Edgar 17, Gokgoz 8, Koc 1, Cengiz 2, Hidalgo 8, Kaya, Hatipoglu (L), Kiyak, Avci 2, Muagututia, Demir (L), Dur 2. N.E. Karakoc e Bulbul. All. Ozbey. Arbitri: Tilly (Fra) e Mokry (Slovacchia). Parziali: 25-21 (30’), 25-17 (26’), 25-21 (30’). Note: spettatori 1.610;battute sbagliate 17, ace 7, muri 8, ricezione 56% (perfetta 28%), attacco 54%; SK battute sbagliate 17, ace 2, muri 5, 39% (16%), 43%. Lafa lae la semidi andata dellaCup si tinge di biancorosso. L’Eurosuole Forum resta inespugnabile (14 su 14 in stagione) anche per i, con i biancorossi che si impongono 3-0 sulla terza squadra di Ankara.