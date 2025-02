Ilrestodelcarlino.it - Cerimonia in Questura. Il ricordo di Palatucci. Salvò tanti ebrei dai lager

Il 10 febbraio ricorreva l’ottantesimo anniversario della morte di Giovanni, già questore di Fiume, deceduto nel 1945 nel campo di concentramento di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio molti. Nella mattinata di ieri, in memoria del Funzionario di Polizia, il questore Salvatore Calabrese ha deposto una corona di alloro nel piazzale della Caserma Bevilacqua sede della localedove si trovano un ulivo e una targa a lui dedicati. "in memoria di Giovanni, questore reggente di Fiume morto nel campo di concentramento di Dachau il 10.02.1945- Giusto tra le Nazioni". Allaerano presenti il prefetto Massimo Marchesiello, il presidente della provincia Daniele Garuti, l’assessore Cristina Coletti, il presidente della Comunità Ebraica Fortunato Arbib, il rabbino capo Luciano Caro, la dott.