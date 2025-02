Iltempo.it - Centro sociale abusivo ma Gualtieri non lo sgombera. Ecco l'escamotage

Non sono bastate due sentenze di fila a convincere il Comune che è possibilere la sede dell'associazione La Maggiolina in via Bencivenga, a Montesacro, la quale secondo i giudici occupa abusivamente il locale comunale da ormai 13 anni. Eppure fin dal 2016 (quando a Palazzo Senatorio c'era il commissario Francesco Tronca) con un atto dirigenziale il Comune ha sancito di rientrare in possesso di quegli spazi. Una decisione rimasta però lettera morta. A spingere l'Amministrazione a quel passo c'era non solo una forte morosità - che sarebbe di poco meno di 700 mila euro - ma anche l'utilizzo improprio di quello spazio. Nel 2011 infatti un'ispezione dei vigili urbani rivelò «lo svolgimento di lezioni e corsi universitari previo pagamento di un corrispettivo mensile - si legge nella sentenza di Palazzo Spada - oltre all'organizzazione di eventi musicali asseritamente non compresi nell'attività statutaria».