Quotidiano.net - Centri commerciali, il trend di ripresa continua. Vendite in crescita rispetto al 2023

Roma, 14 febbraio 2025 – C’è chi ne ha già decretato la crisi irreversibile, dovuta principalmente all’incalzare delleonline e al declino della classe media, fiaccata dalla perdita progressiva del proprio potere d’acquisto. Eppure, il consueto osservatorio Cncc (Consiglio nazionale dei) - che analizza, in collaborazione con EY (società internazionale di consulenza e revisione contabile, nota in precedenza come Ernst & Young), gli andamenti del settore deiitaliani - conferma, per il 2024, undigià rilevato nela +0,7%alAll’analisi partecipano 300 strutture, corrispondenti a circa 10.000 punti vendita, dislocati su tutto il territorio nazionale: dai dati di fatturato dei 12 mesi del 2024, emerge un miglioramento pari a +0,7%all’anno precedente.