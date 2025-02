Cella 211, recensione del nuovo prison drama di Netflix

Leggi su Ilnotiziario.net

di Stefano Di Maria Non appena rilasciata da211 è finita ai primi posti della top ten. Non ci stupisce: al netto dei suoi difetti, come vedremo nella nostra, ha un ritmo incalzante e si rivela un avvincente. In parte ispirata al romanzo di Francisco Pérez Gandul, da cui nel .