Celik illude la Roma, contro il Porto finisce 1 a 1

I giallorossi hanno pareggiato ingallo, dopo aver trovato la rete del vantaggio. Ci pensa Moura a riequilibrare la situazionelail1 a 1 (LaPresse) – Calciomercato.itE’ finita in parità la sfida ingallo, valevole per l’andata dei playoff di Europa League, tra ile la. A sbloccare la sfida è statoal termine del primo tempo. La squadra di Claudio Ranieri tiene bene il campo, sfiorando in diverse occasioni il raddoppio.Al 67esimo, però, i padroni di casa sfruttano un momento di distrazione dei giallorossi e trovano così il gol del pareggio con Moura. Qualche minuto dopo, la partita dellacambia radicalmente: a complicare i piani di Ranieri ci pensa Bryan Cristante, che si fa espellere, trattenendo in maniera ingenua l’avversario.