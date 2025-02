C’è un messaggio per te Grande Fratello Tommaso chiamato a parte da Signorini poi crolla in lacrime Pubblico commosso

Leggi su Caffeinamagazine.it

Fraschi in. È stata una giornata di San Valentino speciale al Gf per il concorrente più “genuino” di questa edizione. L’idraulico senese, infatti, si è aggiudicato una serata romantica fuori Roma insieme alla fidanzata Mariavittoria Minghetti. Ma prima di uscire,ha avuto un vero e proprio crollo emotivo. Non si aspettava di ricevere unda una persona speciale per lui. A dargli la notizia è stato Alfonso, che lo hada solo nel mystery room.Il conduttore gli ha spiegato che si trattava di una lettera dadi una sua ex. Sentendo queste parole,, titubante, ha accennato il nome di Margherita.gli ha confermato che era proprio lei. Nel frattempo, Mariavittoria osservava la scena dal maxi schermo in salone, insieme agli altri inquilini, con un’espressione enigmatica.