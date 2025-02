Oasport.it - C’è un altro Colturi. Yuri, il fratello di Lara che gareggia sotto la stessa bandiera

Leggi su Oasport.it

è già salita sul podio in due gare di Coppa del Mondo nel corso della sua giovanissima carriera: secondo posto nello slalom di Gurgl e seconda piazza nel gigante di Kranjska Gora, entrambi durante la stagione in corso (il 23 novembre in Austria e il 4 gennaio in Slovenia). Ad appena 18 anni ha già mostrato il suo talento e un enorme potenziale, ritornando in maniera brillante dopo un infortunio e riuscendo a fare capolino tra le grandi del massimo circuito internazionale itinerante.La figlia di Daniela Ceccarelli, Campionessa Olimpica in superG a Salt Lake City nel 2002, stando per l’Albania e sta regalando al Paese balcanico i primi risultati di rilievo nello sci alpino. Le motivazioni sul suo cambio di nazionalità e sulle ragioni per cui noncon l’Italia sono stati sviscerati e spiegati in più circostanze, ma in questo contesto vogliamo soffermarci suminore die ovviamente figlio di Daniele Ceccarelli e Alessandro