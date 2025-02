Lanazione.it - "Cave, regole certe e sicure". Firmata una nuova convenzione

lanumero 74 tra Comune e imprese escavatrici. Con la sigla del documento tutte ledei tre bacini carraresi avranno convenzioni specifiche. Sono invece 17 le certificazioni Emas registrate. "Se la data del 31 ottobre 2023, quella della scadenza del periodo transitorio fissato dalla legge regionale, è stata storica per la nostra città, il 13 febbraio 2025 è di sicuro un altro giorno da cerchiare in rosso sul calendario. Entra ufficialmente nel vivo unastagione per ledi Carrara, unastagione fatta die prospettive– dice con soddisfazione la sindaca Serena Arrighi -. Grazie al lavoro svolto in questi due anni e mezzo siamo riusciti a raggiungere un risultato importantissimo: tutte lecarraresi hanno ora convenzioni con il Comune e quindi tanto le imprese quanto, soprattutto, il Comune possono programmare il futuro con maggiore tranquillità e con un orizzonte di lungo periodo.