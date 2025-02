Movieplayer.it - Catherine Zeta-Jones protagonista di Kill Jackie, adattamento televisivo del thriller The Price You Pay

Leggi su Movieplayer.it

La vincitrice di Oscar,, sarà ladella serie basata sul libro TheYou Pay di Aidan Truhen. La vincitrice di Oscar, BAFTA e Tony Award,, ha firmato per un nuovo, attesissimo progetto: l'del "gonzo" TheYou Pay di Aidan Truhen. Questo ruolo segna il ritornodi, che ha conquistato un Oscar per la sua interpretazione in Chicago. Di recente, l'attrice ha recitato nella serie National Treasure: Edge of History per Disney+ e ha interpretato la madre di Mercoledì Addams nel successo Netflix Wednesday. Sebbene non reciti in un film da quasi dieci anni, saràdel prossimo The Gallerist, diretto da Cathy Yan. Trama e dettagli della serie