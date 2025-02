Catherine Zeta-Jones protagonista della serie thriller Kill Jackie

Leggi su Cinefilos.it

sarà ladi “” (titolo provvisorio), una nuovadi Prime Video, Fremantle e Steel Springs Pictures. Laè basata sul romanzo “The Price You Pay“, scritto dall’autore di bestseller Nick Harkaway con lo pseudonimo di Aidan Truhen, e inizierà la produzione a marzo.Il premio Oscar interpreteràPrice, “che ha vissuto un’esistenza agiata e lussuosa per gli ultimi 20 anni, viaggiando per il mondo, vendendo belle arti utilizzando sofisticate scappatoie fiscali e, soprattutto, cercando di rimanere anonima dopo essere fuggita da un pericoloso passato come spacciatore internazionale di cocaina”, si legge nella descrizionetrama. “Ma proprio quando la vita inizia a sembrare un po’ noiosa, prende una svolta improvvisa e letale quando scopre che i Sette Demoni, una squadra deier più terrificanti del mondo, sono stati assunti per ucciderla.