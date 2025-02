Dayitalianews.com - Catania, rifiuta di sottoporsi all’alcoltest e aggredisce i poliziotti, arrestato 35enne

La Polizia di Stato haun, originario di Mazzarino, trovato ubriaco alla guida della sua auto. L’uomo stava cercando di accedere al porto attraverso i varchi riservati di via Dusmet ed è stato bloccato dal personale di vigilanza.Appena gli agenti della squadra volanti della Questura disi sono avvicinati per chiedergli di mostrare i documenti, hanno immediatamente percepito un forte odore di alcol provenire dall’abitacolo. Inoltre, l’uomo faticava a parlare in modo chiaro, probabilmente a causa di un alto tasso alcolemico.Visibilmente infastidito dal controllo, ha iniziato a insultare e minacciare i, costringendoli a richiedere l’intervento della Polizia Stradale per effettuare ulteriori verifiche.Il, però, si è strenuamenteto di eseguire l’alcoltest per verificare lo stato d’ebbrezza e per tale ragione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, come previsto dal Codice della strada.