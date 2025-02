Ilgiorno.it - Castello di Malpaga. Porte aperte per San Valentino

CAVERNAGO (Bergamo)Un programma di eventi che promette di far rivivere atmosfere medievali e tradizioni secolari. Dopo la pausa invernale, ha riaperto ufficialmente le sueal pubblico ildi(realizzato tra il XII e il XV secolo), che si trova nel territorio di Cavernago, e che un tempo fu il centro del Principato di fatto che il condottiero bergamasco Bartolomeo Colleoni, capitano generale di Venezia, si era costruito. Il primo evento in programma nella storica dimora bergamasca è la speciale cena di San, in programma questa sera. Un’esperienza unica, ormai sold out, che trasrà gli ospiti nel XV secolo grazie a un menù rigorosamente storico, ispirato a ricette tratte da antichi manoscritti. L’evento si svolgerà nel suggestivo Salone dei Banchetti, illuminato da candele e arricchito da arredi e stoviglie d’epoca.