Ilfattoquotidiano.it - Caso La Russa Jr.: i pm acquisiscono i verbali della banda degli hacker in cui si parla della telefonata di “Ignazio”

finiscono nell’inchiesta che vede indagati Leonardo Apache Lae l’amico dj Tommaso Gilardoni per violenza sessuale. La procuratrice aggiunta Letizia Mannella e la pm Rosaria Stagnaro, titolari del fascicolo, stanno lavorando per acquisire le dichiarazioni rese da Samuele Calamucci e Carmine Gallo nell’altro procedimento, che si è intrecciato col primo già da mesi, sul gruppo di Equalize e sui presunti dossieraggi illegali.Oggi c’è stata una riunione tra il procuratore Marcello Viola e le due inquirenti, dopo che giovedì sul Fatto Quotidiano sono stati pubblicati i contenuti di un verbale dell’Calamucci, il quale ha raccontato che il 19 maggio 2023, giorno in cui la ragazza si svegliò a casa Laconvinta di aver subito abusi e quando ilnon era ancora uscito sui media (la denunciaragazza è di oltre un mese dopo), avrebbe sentito Enrico Pazzalire al telefono con tale “”, con riferimento al presidente del Senato,vicenda dei presunti abusi.