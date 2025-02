Lettera43.it - Caso Iovino, la procura chiede l’archiviazione per la posizione di Fedez

Ladi Milano ha avanzato la richiesta di archiviazione per, indagato per rissa e lesioni in concorso nell’ambito del pestaggio ai danni di Cristiano, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024. La decisione dellasi basa su due elementi chiave: il rapper non avrebbe avuto un ruolo attivo nella rissa e la vittima non ha mai sporto denuncia. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze raccolte confermano cheha tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e picchiato da più individui. Nel suo verbale, il personal trainer ha dichiarato: «Io ho provato a reagire, sono poi scivolato, e sono stato aggredito con calci e pugni. Non ricordo chi erano questi soggetti che mi hanno aggredito poiché erano a volto coperto».L’accordo tra: il personal trainer ha ricevuto 10 mila dal cantanteha inoltre precisato agli investigatori di non aver ricevuto pressioni o minacce per non procedere legalmente e di aver scelto di non sporgere denuncia per «evitare l’esmediatica».