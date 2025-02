Anteprima24.it - Caserta, arriva il film evocativo ‘Il Monaco che vinse l’Apocalisse’

Tempo di lettura: 2 minutiA pochi passi dallo scenario della Reggia di, patrimonio dell’umanità, domenica 16 febbraio il Cinema Teatro di Pace proietterà in anteprima il“Ilchel’Apocalisse”, primoitaliano girato in 12K e con un lavoro visivo di grande impatto, tra l’altro ilè rientrato nella Shortlist dei migliori primi 15italiani per VFX al David di Donatello 2025. L’opera si ispira alle visioni dell’apocalisse descritte da Gioacchino da Fiore, annunciatore del Terzo Tempo della Storia della salvezza. Non una semplice biografia, ma una pellicola dedicata anche al pensiero del protagonista, che non solo conDante a posizionarlo nel suo Paradiso (canto XII) e a definirlo “di spirito profetico dotato“, ma che ispirò anche artisti e pensatori quali Montaigne, Hegel, Joyce e Michelangelo.