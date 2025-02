Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Salernitana: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre in grande difficoltà e che attualmente navigano in zona playout.si giocherà sabato 15 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREDopo un periodo favorevole i toscani sono in crisi nera perdendo cinque gare consecutive. Un vero peccato per la squadra di Calabro che nelle cinque precedenti occasioni aveva vinto tre volte e pareggiato una.I granata non riescono ad essere continui e il rischio retrocessione inizia a farsi concreto. Nelle ultime due gare la squadra di Breda ha ottenuto 4 punti, ma prima avevano vinto una sola partita su nove. Il match contro i toscani è forse l’ultima chiamata per agganciare la zona salvezza.