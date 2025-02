Sport.quotidiano.net - Carrarese L’importanza di pensare positivo. Calabro: "Dobbiamo tornare a sorridere"

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ un Antonioche non ha perso la sua energia ed il suo ottimismo quello che ha parlato nell’imminenza della sfida con la Salernitana. Quanto è importante continuare a? "Io non me lo autoimpongo, mi viene spontaneo pensando a ciò che hanno fatto questi ragazzi solo un mese fa. Non può essere diventato tutto brutto quello che un mese fa era bello o difficile quello che era facile. Non c’è una cosa che mi fa dire che non ce la faremo. Nonostante questa tempesta sento intorno solo aspetti positivi (l’ambiente, la società, la squadra) che possono sfociare solo in bene. Di negativo ci sono solo i risultati. Stiamo pagando degli episodi all’ennesima potenza senza meritarlo ma questo ci porterà ad avere ancora più cattiveria ed attenzione". Peggio la crisi di inizio campionato o questa? "Sono simili ma né prima né ora c’è stato eccessivo sconforto o allarmismo.