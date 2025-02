Gamberorosso.it - Caro Brunori, la tua canzone a Sanremo ci piace, ma i tuoi vini meno

Mentre la redazione è impegnata al festival con Casa, in readazione a Roma abbiamo comprato e assaggiato idell'azienda Le Quattro volte, di cuiSas è socio. L'artista calabrese ha debutatto acon L'albero delle noci, senza dubbio una delle canzoni più originali e profonde del festival, che ben racconta la gioia e le paure legate alla genitorialità. Tra le sue passioni c'è il vino. Abbiamo assaggiato tre bottiglie mettendo in sottofondo una accompagnamento musicale appropriato. Quale? “Le quattro volte” diSas, pubblicata nel 2014.Si spazia dal rifermentato Colbotto al bianco macerato sulle bucce Vivavì, terminando con il vino rosso più importante dell'azienda, il Pimi. Dopo gli assaggi, siamo rimasti con un po' di amaro in bocca. Nella nostra Guidad'Italia 2025, avevamo sottolineato più volte l’ottimo momento della regione calabrese, ma in questinon abbiamo ritrovato sempre un equilibrio e una definizione stilistica.