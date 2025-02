Quifinanza.it - Caro bollette, lunedì atteso il decreto per abbassare i prezzi: il piano del governo

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato cheil Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti porterà in Consiglio dei ministri ilsul. Una decisione che lo stesso Giorgetti aveva annunciato nei giorni scorsi: “Nelle prossime settimane sarà necessario adottare un provvedimento in relazione all’andamento deienergetici”, aveva dichiarato.Giorgetti ha sottolineato che l’aumento delle tariffe non è determinato dall’esecutivo, ma da fattori esterni e dinamiche speculative, su cui ilmantiene alta l’attenzione. Inoltre, ha evidenziato la necessità di una “riflessione su ciò che è significato il passaggio al libero mercato degli utenti del mercato elettrico”.I piani delIlsta valutando diverse misure per ridurre il costo dell’energia, tra cui l’eliminazione o la riduzione della differenza di prezzo tra il mercato all’ingrosso italiano e quello di Amsterdam.