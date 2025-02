Ilgiorno.it - Carnevale numero 99. Il conto alla rovescia

È iniziato ilper il via99° edizione deldi Cantù, riconosciuto comestorico anche dal Ministero della Cultura.prima sfilata, in programma domenica a partire dalle 14.30, ne seguiranno altre tre: il 23 febbraio, il 2 marzo e l’ultima, l’8 marzo, in concomitanza con il Sabato grasso. Come sempre il corteo prenderà il via da piazza Volontari della Libertà, via Damiani, corso Unità d’Italia, via Manara, via Carcano per tre volte per finire verso le 18. "IlCanturino è cultura, tradizione e identità. Da quasi un secolo, questa manifestazione rappresenta un patrimonio collettivo che racconta la storia e la creatività della nostra città, andando ben oltre i confini cittadini, come dimostra il suo riconoscimento comeStorico - sottolinea Fabio Frigerio, presidente dell’Associazionecanturino - Quest’anno abbiamo, inoltre, il piacere di accogliere un’importante novità che, poi, è anche una riscoperta della storia di questa manifestazione, con la mostra collettiva ‘Sei Trucioli Ventidue Maschere’, a dimostrazione di come l’arte e la tradizione possano dialogare in modo innovativo, valorizzando il nostro patrimonio".