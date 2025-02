Quotidiano.net - Carnevale e dintorni. I trucchi più glamour

Leggi su Quotidiano.net

, tempo di veglioni in maschera. Un invito last minute a una festa? Una buona alternativa al travestimento – peraltro non amato da tutti – potrebbe essere ’vestirsi’ con un make-up d’effetto. Ecco allora tre mascheree semplici, da realizzare grazie ai consigli di Fabienne Rea, make up artist a Milano. "Partiamo con un trucco da gatta, un grande classico adatto a tutte – spiega– . Su una base naturale, ottenuta con un normale fondotinta, enfatizzare la luminosità della parte centrale del viso, schiarendo lo spazio fra le sopracciglia e il triangolo che collega gli angoli esterni degli occhi con il mento, includendo la bocca, la parte centrale del naso e lo stesso mento. Fissare il tutto con un velo di cipria compatta. Collegare le due rime ciliari con un tratto di eyeliner, congiungendolo solo nell’angolo esterno e allungandolo verso l’alto.