Veneziatoday.it - Carnevale di Venezia al via: si parte oggi con una serata dedicata agli innamorati

Leggi su Veneziatoday.it

Scocca l'ora deldi2025: prenderà il via questa sera "Il tempo di Casanova", con unainaugurale speciale a tema San Valentino in Piazza San Marco. Dalle ore 18.30, il salotto della città storica si trasformerà in un palcoscenico affascinante, dove si fonderanno storia e.