Carnevale 2025: Sansepolcro e Anghiari unite per le feste all'insegna della tradizione e del divertimento

Arezzo, 14 febbraio– Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione deldie di, eventi che confermano e rafforzano il legame tra le due realtàValtiberinafesta econdivisione. Alla presenza delle amministrazioni comunali e delle iconiche maschere SenzaBriglie e Sambuio, sono stati svelati i dettagli di queste edizioni. L’appuntamento con ildiè fissato per domenica 23 febbraio, quando il centro storico si animerà con maschere, sfilate, musica e tanto. A partire dalle ore 15:00, i gruppi mascherati si raduneranno a Porta Romana, da dove partirà la grande sfilata lungo Via XX Settembre per poi concludersi in Viale Armando Diaz, dove sarà allestito il palco centrale per la premiazione delle maschere più belle e originali.