Carceri del Regno Unito sotto attacco | droni minano la sicurezza del sistema penitenziario

L’ispettore capo delle car ceri inglesi ha accusato la polizia e il governo di Londra di consentire alle bande criminali britanniche di disporre come meglio credono dello spazio aereo sopra gli istituti penali di Sua Maestà. No, non è un cortocircuito politico né una mossa dell’opposizione al governo Starmer: il crimine organizzato inglese ha più semplicemente scoperto le (enormi) falle nelladel, e ne sta approfittando. All’interno dell’arcipelago penale inglese, che si estende da Dartmoor al Vallo di Adriano, ci sono 122 prigioni per una popolazione carceraria che, a marzo 2024, raggiungeva i circa 97.700 detenuti (87.900 in Inghilterra e Galles, ottomila in Scozia e 1.900 in Irlanda del Nord). Ma il problema sono soprattutto i 13 reparti speciali, denominati Long Term and High Security Estate, dove il servizio carcerario confina i criminali più pericolosi - terroristi, serial killer e assassini di bambini - in condizioni che si presumerebbero di isolamento assoluto.