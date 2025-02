Ilrestodelcarlino.it - Carcere della Dozza a Bologna, detenuto fa esplodere due bombolette di gas

, 14 febbraio 2025 – Non si placano i caos alla, tra aggressioni al personale di polizia penitenziaria e risse tra gli stessi detenuti. Mercoledì, al primo piano del Giudiziario, unha fattoduedi gas all'internosezione, “rifiutandosi di entrare nella propria camera e minacciando il personale – come spiegano i dirigenti del sindacato Con.Si.Pe Passaretta, Rossi e Schettini –, mettendo a repentaglio l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto, ma solo grazie all’opera di convincimento degli agentipenitenziaria, ai quali va un grande plauso, la situazione non è degenerata. Ormai il verificarsi di tali eventi è all'ordine del giorno, il personale è allo stremo". Per il segretario regional del Con.Si.Pe Giuseppe Navarra e il segretario nazionale Francesco De Curtis, “la situazioneCasa Circondariale è davvero allarmante, i detenuti responsabili di tali eventi devono essere allontanati nell’immediatezza, dando così un'impronta di ripresa in una situazione che ad oggi sembra essere fuori controllo”.