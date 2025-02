Ilfattoquotidiano.it - Caracciolo a La7: “Trump annuncia negoziato tra Russia e Ucraina? Il grande perdente è Kiev che ha creduto all’ipocrisia dell’Unione Europea”

“L’annuncio disui negoziati di pace tra? Se ci sarà davvero una trattativa, la notizia è che noi europei non contiamo nulla, cioè siamo semplicemente lì per subire le conseguenze di questa guerra. Resta comunque il, che purtroppo è l’che haalla nostra ipocrisia“. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore di Limes, Lucio, commental’annuncio di Donaldcirca la sua telefonata con Vladimir Putin incentrata su un possibile accordo di pace traspiega: “Oggi in realtà il vincitore è la Cina, tutti gli altri sono variamente perdenti o comunque mezzi vincitori. Lache certamente ha ottenuto un bel pezzo die soprattutto quello che le interessava di più, cioè che l’non entrasse nella Nato.