Anteprima24.it - Carabinieri salvano donna praticandole il massaggio cardiaco: storia a lieto fine a Torre Annunziata

Tempo di lettura: 2 minutiUndici giorni fa, mattina del 3 febbraio, in un centro commerciale di. Unasta andando a lavoro. C’è poca gente e molti negozianti siedono distratti nascosti dalle casse, scorrendo le dita sul display dello smartphone. Lasupera la soglia del pet-store dove lavora, poi il suo cuore si ferma. Sviene e cade esanime.Una gazzella con 3della sezione radiomobile si muove attorno al centro quando un passante si sbraccia attirando la loro attenzione. Ascoltano la suae corrono con lui per raggiungere lache non ha ancora ripreso conoscenza. Intanto chiamano il 118. Prima dell’arrivo dell’ambulanza passano 15 interminabili minuti, trascorsi a praticarle a turno un. Non si fermano, neanche per un istante, sperando che possa salvarsi.