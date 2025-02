Screenworld.it - Captain America e i pizzaioli italiani uniti per l’uscita del film Marvel Studios

: Brave New World è finalmente arrivato in tutti i cinema, ma anche sui canali social di alcune delle migliori pizzerie d’Italia. Avete capito bene. Per l’occasione alcuni tra ipiù famosihanno preparato delle pizze con la forma dell’iconico scudo di Capitan, sistemando gli ingredienti in modo circolare per ricreare il disegno del simbolo del leader degli Avengers, con una stella di mozzarella posta proprio nel centro. Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Pizza Weltmeister Francesco Ialazzo (@francescoialazzo) Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Antonio (@antonio100100streetfoodnapoli)L’iniziativa, interamente legata al mondo dei social, coinvolge alcuni tra i più rinomati mastriin Italia e oltre oceano, tra cui Francesco Ialazzo della Pizzeria Capri in Renania, Salvatore Miele, Alfonso Saviello, Antonio Liguori, noto come “Antonio100% street food”, Leonardo Palermo del locale Manuelito 2.