Captain America | Brave New World la scena post-credits | ecco cosa significa e cosa anticipa!

Leggi su Cinefilos.it

New, la!ATTENZIONE SPOILER DANewNewha solo unae certamente non è una delle migliori del MCU, un po’ perché nonmolto che già non si sapesse, un po’ perché forse ci si aspettava qualdi più.Lainizia con Sam Wilson al Raft; vediamo che il suo braccio non è al collo, fasciato, quindi è chiaro che non si tratta della stessa visita che ha fatto a Ross alla fine del film, ma siamo più avanti nel tempo. Il Leader, ora rinchiuso, chiede a Cap se vuole sapere qualdi divertente, ma è chiaro che l’eroe ha poco interesse a condividere una battuta con lui, dopo tutte lepersone che il cattivo ha ucciso durante la sua ricerca di vendetta.