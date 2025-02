Calciomercato.it - Caos ad Oporto, Ranieri è una furia: ecco il motivo

cosa è successo dopo il fischio finale di Porto-Roma. Il tecnico italiano è entrato in campo per evitare il peggio

Finale rovente in Porto-Roma, match valevole per l'andate dei playoff di Europa League. Tantissimi ammoniti tra i giallorossi, oltre all'espulsione di Bryan Cristante.

Claudio Ranieri, così, per evitare ulteriori cartellini, ha deciso di entrare subito in campo per richiamare a gran voce i suoi giocatori, facendoli allontanare dall'arbitro: "Venite via!", ha urlato. Il tecnico italiano ha così invitato, con veemenza, la propria squadra a rienire immediatamente negli spogliatoi per non compromettere con altre espulsioni la partita di ritorno.