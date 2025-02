Ilgiorno.it - Cantù, controlli nei negozi: due multati, un'attività sospesa

Leggi su Ilgiorno.it

(Como), 14 febbraio 2025 –dei carabinieri della stazione diieri, assieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, in alcunidella città. Il controllo ha interessato tre esercizi, con la denuncia di due persone e un provvedimento di sospensione dell', a causa di gravi violazioni in materia di sicurezza. Sono stati identificati cinque lavoratori, tutti in regola, ed elevate sanzioni amministrative per un importo totale di quasi 24mila euro, di cui 2.500 per la sospensione dell’. I denunciati sono un cittadino cinese di 61 anni residente a Monza, e un italiano di 66 anni residente a Milano. Il primo, titolare di un centro massaggi, è stato anche sanzionato per mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi, mancata formazione del lavoratore, sfociato nella sospensione dell'