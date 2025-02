Ilrestodelcarlino.it - Cantieri in centro, il Carnevale a Corridonia nella zona industriale

Fervono i preparativi aper il, che quest’anno si svolgerà in una nuova location. L’appuntamento organizzato da Comune e Proè infatti fissato per sabato primo marzo alle 15 in piazzale Germozzi,, considerando che oggi le consuete piazze innon sono disponibili a causa deilungo i percorsi di accesso. Anche Porta Romana è risultata impraticabile, per l’installazione dell’ascensore e di un cantiere privato in partenza a breve. Sono state valutate anche altre zone, come Sant’Anna, ma la chiusura della strada provinciale non è stata ritenuta fattibile, tendendo contro di un evento sportivo al campo ex Enaoli lo stesso giorno. "Abbiamo scelto una location diversa – ha spigato l’assessore Gemma Acciarresi – per via deiin città: un segnale comunque positivo per la ricostruzione.