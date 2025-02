Ilgiorno.it - Cantiere lungo la rete ferroviaria, la Lecco-Milano sarà chiusa dal 28 luglio al 24 agosto

, 14 febbraio 2025 – Un mese di ferie forzate per i pendolari del Besanino. La linea-Sondrio-Tirano non è l’unica a chiudere quest’estate. La serrata scatterà anchei binari della linea suburbana S7via Molteno, la cosiddetta Besanina. Durerà un mese, dal 28al 24. Da Rfi parlano di “interruzione di linea di 30 giorni per interventi di realizzazione del nuovo sistema Ertms più Interventi di accessibilità nelle stazioni di Carate-Calò e Civate”.Uno stop inatteso, mai preannunciato prima, scoperto dai viaggiatori per caso, navigando in. Tutto ciò all’indomani del vertice dell’altra mattina tra l’assessore lombardo alla Mobilità Franco Lucente con i sindaci lecchesi e valtellinesi per valutare possibili soluzioni al fermo dei treni sulla-Sondrio-Tirano appunto da metà giugno a metà settembre e alla necessità di garantire lo stesso la possibilità di spostarsi ad almeno 20mila persone al giorno tra lavoratori, studenti e turisti.