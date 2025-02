Quotidiano.net - Canoista inghiottito da una balena e risputato poco dopo. L’incredibile video

Leggi su Quotidiano.net

Santiago del Cile, 14 febraio 2025 - Come il profeta Giona, o come Geppetto nelle favole, in Cile unè statoda una, e come nella migliore tradizione comics Usa è statotutto intero. Diventare uno ‘spuntino’ a Punta Arenas L'incredibilerisale all'8 febbraio ma è stato postato sui social solo oggi. E' stato girato dal padre dello 'spuntino' mancato dellaa Punta Arenas, in Cile, nelle acque della baia di El Águila. Il ragazzo: “Sono sprofondato” Adrián Simancas, analista, programmatore e musicista venezuelano di 24 anni, non crede ancora a quanto è successo: "Sono sprofondato e ho pensato che mi avessero mangiato", ha raccontato il giovane al canale televisivo Tvn. Anche le balene si sbagliano Simancas era nella baia con la sua canoa gonfiabile, packraft, quando all'improvviso unaè emersa e lo hainsieme alla sua imbarcazione.