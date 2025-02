Secoloditalia.it - Canoista inghiottito da una balena e poi sputato: l’incredibile video dal Cile

Come Pinocchio o come il profeta Giona, fate voi: un24enne inè statoe subito rida una. La vicenda ha fatto rapidamente il giro del mondo perché a immortalare la scena dai contorni inverosimili c’era il padre del ragazzo.Protagonista deldisavventura Adrian Simancas, a documentarla in unil padre Dell, che lo ha subito soccorso rassicurandolo. Adrian Simancas stava navigando a bordo del suo kajak al largo delle coste dell’estremo sud del, di fronte a Punta Arenas, quando una gigantesca(una megattera) è spuntata dall’acqua inghiottendolò con tutto il suo kayak. Una disavventura durata per fortuna solo pochi secondi, perché ildel, a differenza del personaggio di Collodi, non ha soggiornato a lungo all’interno della