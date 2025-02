Unlimitednews.it - Campagna di sensibilizzazione della Seus per tutelare la salute dei dipendenti

PALERMO (ITALPRESS) – “Aiuta te stesso per aiutare gli altri”: è non a caso questa la denominazionedie informazione avviata dalla118 per i propri. Tramite la distribuzione di opuscoli sarà promossa una cultura di responsabilità nei confrontipropria e altruisu alcool, fumo, droga e obesità.«E’ importante che i nostrioltre alle competenze specifiche possano sempre godere anche di una buona efficienza fisica e mentale» sottolinea Riccardo Castro, presidente, aggiungendo: «Questa nostra, molto ben concepita dal Servizio di prevenzione e protezione, ha quindi il duplice obiettivo di prendersi curadegli operatorie, conseguentemente, di aumentare le performance lavorative e quindi garantire la maggiore efficienza possibile nei soccorsi del 118 in Sicilia».