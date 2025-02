Ilrestodelcarlino.it - Camion finisce nel fosso: "Stavo seguendo il navigatore"

Seguire con troppa fiducia le indicazioni delstradale può portare. fuori strada. E’ quanto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri a unin via Chiaviche 1841. Il mezzo, percorrendo una strada stretta, si è inclinato pericolosamente sul. Agli agenti della polizia locale intervenuti sul posto, l’autista ha dichiarato di essersi persole indicazioni delstradale. Nel sinistro fortuntametne non sono stati coinvolti altri mezzi. Per spostare l’automezzo e riportarlo sulla carreggiata è dovuta intervenire un’autogru. Al fine di garantire un pieno e sicuro svolgimento delle attività di soccorso, il tratto stradale compreso tra le vie Primo targhini e Calabria è stato temporaneamente chiuso al traffico veicolare.