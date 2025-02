Juventusnews24.com - Cambiaso via dalla Juve? La rivelazione: «Può essere necessaria la cessione in un caso». Ultimissime verso l’estate: cosa può succedere

La Gazzetta dello Sport fa una previsione sulle mosse future dei bianconeri, considerando anche la possibilità di non riuscire ad arrivare alla qualificazione alla prossima Champions League. Quest'anno gli obiettivi minimi sono ottavi in Europa, rientrare tra le prime quattro in Serie A e semifinali di Coppa Italia. Qualora però non si riuscisse a centrare un posto nell'Europa che conta, sarebbe necessario sacrificare i big comeda parte del calciomercatoo ricorrere a possibili plusvalenze "pulite" (Mbangula, Savona, Yildiz). Il tutto con l'obiettivo di tornare in utile nel bilancio 2026/27.