Caltanissetta operazione Delivery Express due arresti per droga

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno sequestrato circa due chilogrammi di hashish e arrestato due individui durante l’”, avviata a gennaio. L’iniziativa è stata progettata per combattere il traffico di stupefacenti nelle piazze di spaccio della zona di Nissena.Le indagini della Guardia di FinanzaI finanzieri del Gruppo di, con il supporto della Tenenza di Mussomeli, dopo aver svolto attività di monitoraggio e analisi del territorio, hanno individuato e arrestato due uomini, uno di Mussomeli e l’altro proveniente dalla Provincia di Agrigento, colti in flagrante mentre trasportavano circa 1,6 kg di hashish nel loro veicolo. Laera nascosta in pacchetti preparati in modo da eludere eventuali ispezioni o l’intervento di unità cinofile.