Lapresse.it - Caltanissetta, blitz della Guardia di Finanza: due arresti per droga

Leggi su Lapresse.it

I finanzieri del Comando Provincialedidihanno sequestrato circa due chilogrammi di hashish e arrestato due persone nel corso dell’operazione denominata “Delivery Express”, già avviata nel mese di gennaio, finalizzata al contrasto del traffico dinelle piazze di spaccio nissene.Le indaginidiLe fiamme gialle del Gruppo di, con l’ausilioTenenza di Mussomeli, attraverso preliminari attività di controllo e analisi del territorio, hanno individuato e bloccato, in flagranza di reato, due cittadini, uno originario di Mussomeli e l’altroProvincia di Agrigento, che trasportavano circa 1,6 kg di hashish a bordo del proprio veicolo. La sostanza è stata trovata dai finanzieri in involucri confezionati in modo che avrebbero potuto consentire di eludere eventuali controlli o la segnalazione da parte di unità cinofile.