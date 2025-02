Calciomercato.it - Calhanoglu è sacrificabile: l’Inter fissa il prezzo e la lista dei sostituti | CM.IT

Il club campione d’Italia potrebbe privarsi di un big sul mercato la prossima estate: il regista turco è il primo indiziatoSimone Inzaghi con il nodo Thuram in vista del Derby d’Italia tra Juventus e Inter di domenica sera. L’attaccante nerazzurro è alle prese con un fastidio alla caviglia e negli ultimi giorni si è allenato lontano del resto del gruppo.Hakan(LaPresse) – Calciomercato.itFiltra fiducia comunque ad Appiano Gentile nel riuscire a recuperare il figlio d’arte, atteso anche dall’incrocio dell’Allianz Stadium con il fratello Khephren. Decisivi per Thuram saranno gli ultimi allenamenti prima della partenza per Torino, con Inzaghi intenzionato a schierare tutti i titolarissimi dello scacchiere nerazzurro. Compreso Hakan, deludente nelle ultime uscite, compresa la gara di lunedì con la Fiorentina.