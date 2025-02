Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tuttosport: i dubbi di Zlatan Ibrahimovic: Mike Maignan vale 5 milioni?

Il vista delestivo ilsi interroga come riferisceriflette sul rinnovo di.In casaci si incomincia a interrogare sul valore di. L’ennesima papera stagionale del portiere francese è costata cara con la sconfitta nell’andata dei playoff Champions League contro il Feyenoord. Come riferisce l’edizione odierna di, il portiere francese sta alternando prestazioni super come quella fatta in Supercoppa ad errori molto banali. La domanda nasce spontanea ma quel è il vero?Il quotidiano torinese si interroga, ma questi errori che stanno cominciando ad essere tanti sono compatibili con quello che andrà ad essere il contratto che è ormai pronto per esser firmato e ratificato? L’accordo tra ile il portiere francese è stato trovato sulla base di un quadriennale a cinquedi euro.