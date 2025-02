Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, un posto per due: solo un rinforzo in difesa la prossima estate. I nomi in lista: è una sfida tra di loro

di RedazionentusNews24, unper due: iinper rinforzare lain vista dellatra diSu Tuttosport quest'oggi si parla delle mosse delper lain vista della. Col rientro di Bremer, il riscatto praticamente fatto di Kelly e la presenza di Gatti e Kalulu ci sarà undietro.Già praticamente prenotato David Hancko, ma qualora il Feyenoord dovesse continuare a tirare la corda si proverà a trattenere Renato Veiga, che intanto il Chelsea aspetta per il Mondiale per Club. Ma il portoghese ha già conquistato tutti e non si esclude una riapertura del tavolo delle trattative con i londinesi per trattenerlo.