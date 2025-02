Serieanews.com - Calciomercato, assalto ai parametri zero: subito due colpi ma lo specialista Marotta non c’entra

Leggi su Serieanews.com

, caccia ai giocatori che si liberano a parametro: due top cambiano magliaaiduema lonon– SerieAnewsLa sessione invernale disi è chiusa lo scorso 3 febbraio: una finestra davvero scoppiettante, come non accadeva da molti anni ormai. La necessità di tappare falle, di coprire lacune grandi come voragini, addirittura di rivoluzionare gli organici ha regalatoad effetto da parte dei dirigenti nostrani.Giuntoli ha acquistato quattro calciatori: due difensori, un terzino destro e soprattutto Kolo Muani in attacco, il bomber tanto invocato da Thiago Motta. Ancora più del football director bianconero è stato Zlatan Ibrahimovic: via Morata dopo sei mesi, è stato acquistato Santiago Gimenez dal Feyenoord e poi Joao Felix dal Chelsea, seppur in prestito.